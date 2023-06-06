لدعمه وتعزيز صفوف الفريق.. «سلة نادي النصر» يكرم عبدالرحمن زيد 

قام قطاع كرة السلة بنادي النصر؛ بتكريم المهندس عبدالرحمن زيد المرشح لانتخابات الرئاسة لمجلس إدارة نادي النصر.

وأوضح قطاع السلة أن التكريم جاء تقديرًا لوقوف ودعم ومساهمة “زيد” في تعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المحترفين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة المتأهل إلى دور الثمانية لأجل بلوغ الدور الرباعي والمربع الذهبي لمرحلة التتويج بلقب بطولة كرة السلة للموسم الجاري.

شارك في حفل التكريم عدد من رموز نادي النصر يتقدمهم المستشار عزالدين الغرابي والمدير الفني للفريق مفتاح القطعاني وعدد من لاعبي وإداريي الفريق، حيث جرى تقديم وإهداء درع تذكاري وغلالة الفريق الأول.