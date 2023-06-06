المنطقة العسكرية الساحل الغربي تصدر تنويهًا هامًا للمواطنين

طالبت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الخاضعة لإمرة صلاح الدين النمروش، المواطنين بالابتعاد عن أوكار الجريمة وبيع المخدرات وأماكن تخزين الوقود باعتبارها أهدافًا عسكرية مشروعة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية انتهاء المرحلة الأولى من العمليات العسكرية التي استهدفت فيها مواقع تهريب الوقود والبشر، حسب تعبيرها.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن العمليات الأمنية والجوية مستمرة حتى تحقيق أهدافها، مجددة دعوتها للمواطنين بالابتعاد عن أي مواقع مشبوهة، وذلك قبيل انطلاق المرحلة الثانية من العملية.

وحول إحصائية غاراتها الجوية، قالت الوزارة إنها استهدفت 7 قوارب معدة للاتجار بالبشر، و9 صهاريج لتهريب الوقود، و6 مخازن لتجارة المخدرات والأسلحة، حسب ماجاء في البيان.

وأكدت الوزارة دقة عملياتها العسكرية واتباعها لكل الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين، مشيرة إلى أن سلامة المواطنين وممتلكاتهم هي غايتها، وفق تعبيرها.