العابد من جنيف: حكومة الدبيبة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في ليبيا

شارك وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية علي العابد الرضا، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ111 المنعقد في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وشدد “العابد” خلال كلمته في المؤتمر، على أهمية النهوض بالعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر آليات أبرزها رفع الأجور وإصدار قانون المرتبات الموحد وتوفير مصدر دخل للباحثين عن العمل من خلال تدريبهم وإدماجهم في سوق العمل، واتخاذ العديد من الآليات الأخرى.

وأوضح أن الحكومة تعمل على استحداث المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني، الذي يهتم برسم سياسات التعليم والتدريب بكل مراحله وتخصصاته، مشيرا إلى عدد من الخطوات التنفيذية التي عملت عليها الوزارة من أجل تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل كمبادرة “مهنتك مستقبلك”، وإطلاق روزنامة التدريب لعدد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل، إضافة إلى المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج وتفعيل صندوق تنمية الموارد البشرية.