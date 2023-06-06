جودة التعليم في الدول العربية: ليبيا خارج القائمة

تصدرت قطر قائمة الدول العربية، واحتلت المرتبة الرابعة عالميا، في مؤشر جودة التعليم ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ المنتدى ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ دافوس. تلتها الإمارات في المرتبة الثانية عربيا والعاشرة عالميا، ثم لبنان في المرتبة الثالثة عربيا والـ25 عالميا.

وجاء ترتيب الدول العربية بعد ذلك، البحرين (33)، الأردن (45)، السعودية (54)، تونس (84)، الكويت (97)، المغرب (101)، عُمان (107)، الجزائر (119)، موريتانيا (134).

بينما احتلت مصر المرتبة الأخيرة عربيا، والمرتبة 139 عالميا، من أصل 140 دولة تضمنها مؤشر دافوس لجودة التعليم.

ويأتي ذلك في وقت خرجت كل من ليبيا والسودان والصومال والعراق وسوريا واليمن من الترتيب بشكل كامل.