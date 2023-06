العنوان كشف مصدر من لجنة 6+6 ، أن عضو اللجنة الممثل عن سيف القذافي نور الدين المنفي يسرب معلومات للتشويش على اللجنة. وأضاف المصدر أن المنفي يسرب منذ الأمس معلومات مكذوبة لبعض الصفحات والوكالات التابعة لسيف القذافي حول ترشح القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر. وأكد المصدر أن أعضاء…

