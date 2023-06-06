مصادر بمجلس الدولة : رفضنا تقديم مزيد من التنازلات لحفتر

أفاد مصدر بمجلس الدولة الاستشاري، اليوم الثلاثاء عن رفض المجلس لتقديم مزيد من التنازلات لخليفة حفتر بشأن شرط الجنسية.

وقال المصدر أنه تم منح حفتر فرصة للتنازل على جنسيته الأمريكية وفق قانون انتخابات رئيس الدولة قبل الجولة الثانية إذا فاز في الجولة الأولى، بحسب “ليبيا برس”.

وأضاف المصدر، لا نستطيع أن نساهم في وصول مواطن يحمل الجنسية الأمريكية للحكم مشيرًا الى أنه من غير المعقول أن يفوز حفتر في الانتخابات الليبية ويصبح رئيس ليبيا وجنسيته أمريكية.

وتابع المصدر قائلًا : “كيف يمكن أن يكون رئيس ليبيا مواطن أمريكي أقسم على القرآن (كل مواطن أمريكي يُقسم بحسب ديانته) بحماية مصالح أمريكا والموت لأجلها”.

وأوضح المصدر قلنا للمطالبين بذلك لا تطلبوا منا شيئًا ضد المنطق والأخلاق، فإذا كنت تريد حكم ليبيا تنازل عن جنسيتك الأمريكية بين الجولتين وإلا فلتترشح في أمريكا.