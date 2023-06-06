الشنطي: التحقيقات مع عادل جمعة اقتضت رفع قرار وقفه عن العمل

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي قرارا برفع قرار وقف عادل جمعة عن عمله كوزير للدولة بحكومة الدبيبة، مؤكدا أن ذلك القرار وفق ما تقتضيه لجنة التحقيق.

وذكر القرار، أنه بموجب أحكام هذا القرار، يُرفع الوقف الاحتياطي عن العمل عادل جمعة عامر بصفته وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الموقوف عن العمل بموجب قرارنا رقم (436) للسنة 2023م، عملاً بإحكام القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وأضاف القرار أنه على الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.