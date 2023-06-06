محمود شمام: ضغوطات من حفتر والعريبي لإقصاء سيف الإسلام القذافي

قال عضو المجلس الانتقالي السابق محمود شمام، أن هناك ضغوطات من بلقاسم حفتر وحاتم العريبي لإضافة مواد تُقصي سيف الإسلام القذافي وتحسين شروط مشاركة خليفة حفتر في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف شمام ؟أن اتفاق بوزنيقة “مزنوق” و النواب يتعرضون لضغوطات كبيرة من بلقاسم حفتر وحاتم العريبي لتعديل وإضافة مواد تهدف لاستبعاد سيف الإسلام القذافي وتحسين شروط مشاركة خليفة حفتر في الانتخابات.

وأشار شمام الى أن هناك ضغوطًا مماثلة تُبذل لإقناع عقيلة صالح “المرابط” في الرباط، أما الدبيبة فإنه ينتظر “الترياق التركي” وما تقذفه نخلة الجيران العوجة من “رُطب”.