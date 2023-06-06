باتيلي يلتقي المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في طرابلس

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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء ناقشت مع المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد سبل تعزيز التزامنا المشترك بمساعدة الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهن.

وأضاف باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”دعماً لتطلعات الليبيين إلى اختيار قيادتهم ومؤسساتهم التمثيلية، توافقت آراؤنا على ضرورة أن يعمل جميع الفرقاء من أجل وضع قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، وتحسين الوضع الأمني، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة وشاملة وشفافة وذات مصداقية.