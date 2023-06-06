باتيلي يبحث مع مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة سبل تجاوز “ليبيا” لحالة الانسداد السياسي

توافق الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، مع مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، على 3 إجراءات بشأن الانتخابات الليبية وذلك خلال لقاء جمعهما بمقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، بحضور السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، ونائب رئيس البعثة الأممية ريزيدون زينينغا.

وكتب باتيلي على حسابه على منصة «تويتر» عن اللقاء قائلًا: «كان من دواعي سروري أن ألتقي اليوم في طرابلس بالمندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، وسفيرة المملكة المتحدة في ليبيا، كارولين هورندال»، موضحًا أن اللقاء جرى خلاله مناقشة «سبل تعزيز التزامنا المشترك بمساعدة الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهن».

وأضاف في تغريدة ثانية قائلا: «توافقت آراؤنا على ضرورة أن يعمل جميع الفرقاء من أجل وضع قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، وتحسين الوضع الأمني، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة وشاملة وشفافة وذات مصداقية».