عقب انباء تهديده للمشري.. آمر اللواء 111 يرفض مخرجات لجنة 6+6 ويلوح بالقوة على الارض

أعلن عبدالسلام الزوبي آمر اللواء 111، الثلاثاء عن رفضه لمخرجات لجنة 6+6 بشأن مسودة الاتفاق النهائي حول القوانين الانتخابية .

وفي وقت سابق، ترددت انباء على أن خالد المشري اخبر فريق مجلس الدولة انه تلقى اتصالاً من “عبدالسلام الزوبي” هدده فيه بخطف أبنائه إذا وقّع على مخرجات بوزنيقة .

وأوضح الزوبي، في بيان نشرة عبر صفحته على موقع فيسبوك، عدم قبولهم بتوافقات صورية تحمل في مضمونها تمريرا لمشاريع أبعد ما تكون عن رسم وبناء وتمكين البنية الأساسية لهذه الدولة الناشئة.

وأضاف الزوبي :”حين تتعرض هذه الدولة الوليدة الجديدة لعملية المخاض الكبرى ستظهر أمامها عديد التحديات التي لابد وأن نقف حجر عثرة أمام استغلالها، فإننا وإذ نسعى لاستقرار الدولة، نرفض قيامها على أسس مَعيبة صيغت لإنصاف وإرضاء أطراف بعينها”.

وتابع :”ونقول كلمتنا بواقع القوة على الأرض أننا لن نسمح بما يطيل أمد الأزمة ويفتح أفق صراعات جديدة وإن كانت تحمل صبغة سياسية ذات أُطُر قانونية”.