الكبير يبحث مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

التقى “الصديق الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي و فريق المصرف المركزي في مقر وزارة الخزانة الامريكية في العاصمة الامريكية واشنطن اليوم الثلاثاء مع “ايريك ماير”، مساعد وزير الخزانة الامريكية، بحضور “ريتشارد نورلاند” المبعوث الامريكي الخاص إلى ليبيا. لبحث التعاون المشترك لمكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.

وبحسب بيان صادر عن المصرف عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، كانت نتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وجهود المصرف المركزي بالمشاركة مع حكومة الوحدة الوطنية في الاستثمار في الطاقة المتجددة ورفع معدلات انتاج النفط ، أهم محاور هذا الاجتماع .

وجاء اللقاء بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكيتين.