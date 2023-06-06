عضو بلجنة 6+6 يكشف تفاصيل خلاف عقيلة والمشري بشأن تفاهمات بوزنيقة

كشف عضو لجنة 6+6 جلال الشويهدي عن تفاصيل خلاف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بشأن تفاهمات بوزنيقة .

وقال الشويهدي في تصريحات تلفزيونية لقناة المسار أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح غادر مكان التوقيع على تفاهمات بوزنيقة بعد خلافات حول بعض التعديلات.

وأضاف الشويهدي ان رئيس مجلس الدولة خالد المشري اشترط أن تكون الانتخابات الرئاسية على جولتين.

وبحسب الشويهدي فإن “المشري اشترط ألا يكون هناك فائز من الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية حتى لو حصل على 90% من الأصوات”.