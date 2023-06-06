أسامة حماد يأمر بعودة ضخ المياه بشكل عاجل لمنطقة سلطان بأجدابيا

تفقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، أوضاع منطقة سلطان شرق مدينة أجدابيا، وذلك تلبية لدعوات أهالي المنطقة، التي طالبوا فيها، بحلحلة مشاكل توقف امدادات المياه عن عدة احياء في المنطقة منذ 15 يومًا.

والتقى “حماد”، رفقة وزير الموارد المائية بالحكومة محمد دومه، ورئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي ناصر بوبطينة، بمجلس أعيان وحكماء المنطقة وسكانها واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، ثم تفقد خط إمدادات النهر الصناعي المتوقف بالمنطقة والذي أثر على أكثر من 80 عائلة من سكان المنطقة فضلا على تأثير ذلك على الخط (الرعوي).

وأصدر رئيس الحكومة الليبية تعليماته لكل الجهات ذات العلاقة بضرورة عودة المياه الى المنطقة في الساعات القادمة والعمل على تنظيم وضع مسارات امدادات المياه على مستوى المنطقة وتصحيح وضع كل الوصلات وأماكن تخزين المياه في المنطقة بعد عودتها الى الأهالي.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي، على أن خط النهر يقوم بتغذية أكثر من 3 مليون نسمة من الشعب الليبي، مؤكداً أن اي تعدي على خطوط المياه، يؤثر على عملية الامداد المائي للمناطق والمدن الأخرى، منوها على عدم الاقتراب من الصمامات إلا من قبل ذوي الاختصاص.

وأكد رئيس الحكومة لسكان المنطقة إصداره قراراً يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة الخدمات العامة أجدابيا وتوفير الإمكانيات اللازمة لعودة العمل بالشركة، متعهداً بتنفيذ عدد من احتياجات المنطقة، والتي تتمثل في إعادة العمل بمركز “شهوان” الصحي لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين وتجهيزه بكل المستلزمات بعد اتمام عملية صيانته، مؤكداً على ضرورة حماية اعمدة الإنارة بالمنطقة من التعديات.