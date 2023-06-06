الدبيبة يفتتح المقر الجديد للاتحاد الليبي لكرة القدم

افتتح رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، رفقة وزيري الرياضة عبدالشفيع الجويفي والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، المقر الجديد للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وكان في استقبال الدبيبة رئيس الاتحاد الليبي عبدالحكيم الشلماني وأعضاء لجنة الإدارة وعدد من رؤساء أندية الدوري الممتاز، وتم عقد اجتماع مع رؤساء أندية الدوري المترشحة للدوري السداسي، بحضور أعضاء لجنة إدارة الاتحاد، للوقوف على الصعوبات التي تواجه قيام الدوري في ظروف جيدة.

وأشاد الشلماني، خلال افتتاحه الاجتماع، بجهود وزارة الرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم ليكون للاتحاد الليبي مقر رسمي بعد 61 عاما.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع دعمه للرياضة الليبية في كافة جوانبها رغم كل الصعوبات التي تواجه المكونات الإدارية والفنية للأسرة الرياضية.

وقدمت لجنة المسابقات، روزنامة الدوري السداسي التي يعتزم اتحاد الكرة إقامتها في تونس.

وشدّد الدبيبة في نهاية الاجتماع على ضرورة استكمال الملاعب قبل بداية الموسم القادم، وعدم إقامة المباريات المحلية بالخارج، وتنظيم الصعود والهبوط لأندية الدرجة الأولى والثانية.