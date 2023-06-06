إحباط محاولة تهريب مهاجرين غير شرعيين في مصراتة

داهمت دوريات إدارة المهام الخاصة بمصراته منزلا بمنطقة الرويسات بالمدينة يستخدم في أعمال الهجرة غير الشرعية.

وأفادت الإدارة في بيان لها عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، بأن المداهمة التي تمت بعد اخذ الاذن من النيابة المختصة اسفرت عن ضبط 61 شخصا من الجنسية البنغلاديشية، كان يستعدون للهجرة إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية، فضلاً عن ضبط شخصين آخرين من نفس الجنسية وهما المسؤولان عن عملية الهجرة حسب اعترافهما.

وأكدت الإدارة أنه اعترافات المسؤولان عن الهجرة كشفت عن قيامهم في وقت سابق بعملية تهريب 35 مهاجرا غير شرعي إلى إيطاليا عبر الشواطئ الليبية.

وأشارت إلى أنه تم إحالة الموقوفين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بناء على تعليمات نيابة غرب مصراتة.