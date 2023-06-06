رئيس جهاز الأمن الداخلي يلتقي وفد من المجلس القومي للمرأة الليبية

التقى رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء “لطفي الحراري” أمس الثلاثاء مع وفد ضم رئيس ادارات ومكاتب وفروع المجلس القومي للمرأة الليبية فرع المنطقة الغربية.

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة الليبية عبر موقع ” فيسبوك”، ناقش اللقاء القضايا النسوية من استمارة السفر دون مرافق إلى العنف والتنمر والابتزاز الالكتروني إلى الجرائم والانتهاكات التي رصدت وتخص المرأة الليبية.

وبدوره قال ” الحراري ” خلال اللقاء إن حرية التنقل يكفلها الإعلان الدستوري وما يقدم الآن هو استبيان لدراسه يقوم بها الجهاز ولا تستهدف إصدار قرار بمنع السفر.

كما تعهد رئيس الجهاز بمواصلة الجهود والعمل لتوفير بيئة امنه مستقرة تتمتع فيها النساء بحقوقهن كامله، مؤكدا بأن بابه مفتوح لاي مناقشات و شكاوى و آراء بناء من المجلس القومي للمرأة الليبية.

وأبدى اللواء” الحراري ” ارتياحه وتقديره للنقاشات التي جرت خلال اللقاء يهدف تذليل الصعوبات ووضع الحلول الناجعة لصالح المرأة والبلاد بصفه عامه دون المساس بحقوق المواطنة او انتقاص لدور المرأة الريادي في المجتمع.

ومن جانبه أكدت السيدات الحاضرات أن المجلس القومي دائما داعم للأمن ورجاله في جميع انحاء ليبيا.