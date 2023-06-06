مصادر نيابية توضح بشأن مصير التوقيع على تفاهمات لجنة 6+6

أوضحت مصادر نيابية في بوزنيقة أنه لن يتم التوقيع الليلة على اي اتفاق أو تفاهمات حول القوانين الانتخابية الخاصة بلجنة 6+6 .

وقالت مصادر النيابية في تصريحات تلفزيونية لـ”قناة المسار” فإن لجنة 6+6 تحتاج لمزيد من الوقت والمشاورات داخل ليبيا قبل اتخاذ اي قرارات انتخابية، ونعتقد اننا بحاجة لجولة ثانية.

وكانت مصادر مطلعة أفادت بانطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن اتفاق لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية من بوزنيقة بعد قليل.

ووفقا لوسائل اعلام محلية فإن المؤتمر ينطلق دون مشاركة عقيلة والمشري، حيث غادر الأول قبل قليل بعد تعذر اتفاقه مع المشري، مشيرةً إلى أنهما لا يزالان متمسكين بآرائهم حول شروط ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة.

وبحسب المصادر فإن الخارجية المغربية قادت جهود وساطة بين عقيلة والمشري للوصول إلى صياغة توافقية ترضي الطرفين لكنها لم تصل إلى شيء.