عاجل.. أبرز ما جاء بكلمة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مؤتمر لجنة 6+6

تحدث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في المؤتمر الصحفي للإعلان عن اتفاق لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية من بوزنيقة .

وفيما يلي ابرز ما جاء في كلمته:

♦️لجنة 6+6 اتسمت بروح وطنية مسؤولة وعملت على صياغة التوافق الوطني .

♦️حضور رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري فتح المجال للوصول إلى توافقات في بوزنيقة .

♦️الليبيون أثبتوا أنه إذا فسح لهم المجال فإن بإمكانهم الوصول إلى توافقات وإجراء الانتخابات .

♦️اجتماعات لجنة 6+6 محطة مهمة لأنها تطرقت إلى حل بعض الإشكالات في الواقع الليبي .

♦️المشاورات حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا و اللحل يجب أن يكون ليبيا والقواعد يجب أن توضع وفق تصور ليبي .

♦️اجتماعات لجنة 6+6 محطة مهمة لأنها تطرقت إلى حل بعض الإشكالات في الواقع الليبي.

♦️لجنة 6+6 اتسمت بروح وطنية مسؤولة وعملت على صياغة التوافق الوطني .

♦️حضور رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري فتح المجال للوصول إلى توافقات في بوزنيقة .

♦️الليبيون أثبتوا أنه إذا فسح لهم المجال فإن بإمكانهم الوصول إلى توافقات وإجراء الانتخابات .

♦️اجتماعات لجنة 6+6 محطة مهمة لأنها تطرقت إلى حل بعض الإشكالات في الواقع الليبي.

♦️المشاورات حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا والحل يجب أن يكون ليبيا والقواعد يجب أن توضع وفق تصور ليبي.

♦️اجتماعات لجنة 6+6 محطة مهمة لأنها تطرقت إلى حل بعض الإشكالات في الواقع الليبي.