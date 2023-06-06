عاجل.. أبرز ما جاء بكلمة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مؤتمر لجنة 6+6

تحدث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في المؤتمر الصحفي للإعلان عن اتفاق لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية من بوزنيقة .
وفيما يلي ابرز ما جاء في كلمته:
♦️لجنة 6+6 اتسمت بروح وطنية مسؤولة وعملت على صياغة التوافق الوطني .
♦️حضور رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري فتح المجال للوصول إلى توافقات في بوزنيقة .
♦️الليبيون أثبتوا أنه إذا فسح لهم المجال فإن بإمكانهم الوصول إلى توافقات وإجراء الانتخابات .
♦️اجتماعات لجنة 6+6 محطة مهمة لأنها تطرقت إلى حل بعض الإشكالات في الواقع الليبي .
♦️المشاورات حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا و اللحل يجب أن يكون ليبيا والقواعد يجب أن توضع وفق تصور ليبي .
♦️اجتماعات لجنة 6+6 محطة مهمة لأنها تطرقت إلى حل بعض الإشكالات في الواقع الليبي.
♦️لجنة 6+6 اتسمت بروح وطنية مسؤولة وعملت على صياغة التوافق الوطني .
♦️حضور رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري فتح المجال للوصول إلى توافقات في بوزنيقة .
♦️الليبيون أثبتوا أنه إذا فسح لهم المجال فإن بإمكانهم الوصول إلى توافقات وإجراء الانتخابات .
♦️اجتماعات لجنة 6+6 محطة مهمة لأنها تطرقت إلى حل بعض الإشكالات في الواقع الليبي.
♦️المشاورات حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا والحل يجب أن يكون ليبيا والقواعد يجب أن توضع وفق تصور ليبي.
♦️اجتماعات لجنة 6+6 محطة مهمة لأنها تطرقت إلى حل بعض الإشكالات في الواقع الليبي.
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