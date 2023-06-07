| المشري: نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط للجنة “6+6” في لقاءات قادمة

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2023/06/07 على الساعة 02:57

: قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري،”على الرغم بأن التعديل (13) يعتبر عمل اللجنة نهائيًا وملزمًا، إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة”.

وقدّم المشري في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، الشكر لأعضاء لجنة “6+6” على الجهد المبذول للوصول لتوافقات مهمة، كما قدم الشكر إلي المملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافتها لقاءات اللجنة، جاءت تصريحات المشري عقب مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في بوزنيقة، أعلنت خلاله تأجيل التوقيع على اتفاق بشأن القوانين الانتخابية.

يشار إلي أن لجنة “6+6” المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المختصة بإعداد القوانين الانتخابية في بوزنيقة المغربية، أعلنت مساء الثلاثاء، تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن القوانين الانتخابية.

وقال رئيس وفد مجلس النواب في لجنة “6+6” جلال الشويهدي، إن ممثلي اللجنة من المجلسين اتفقوا على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان، وننتظر في الأيام المقبلة حضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري للتوقيع على الاتفاق النهائي بخصوص القانون.

وأضاف الشويهدي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج اجتماعات اللجنة في بوزنيقة: “أكرر شكري للمغرب على منحوه لنا من إمكانيات وكأننا في وطنا ليبيا. وتابع قائلاً: “لم نتعرض لأي ضغوطات من المملكة المغربية”، مشيرًا إلى أن “كل النقاشات تمت دون التعرض لأي ضغط من الخارج”.