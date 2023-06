أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قرارا بإنشاء جهاز باسم “الجهاز الوطني للقوى المساندة” يضم تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير لإعادة تنظيمها.

ونص القرار على تبعية الجهاز لرئاسة الوزراء، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وأن يكون مقره في العاصمة طرابلس، ويكون له فروع في مختلف المدن باقتراح من رئيس الجهاز وقرار من مجلس الوزراء.

وسمّى القرار “أحمد عيسى” رئيسا للجهاز الوطني للقوة المساندة، والذي يعتبر بنص القرار مسؤولا عن تنفيذ المهام وفق اختصاصات الجهاز، كما يعتبر مسؤولا أمام القانون عن ما يتعارض ومهام الجهاز وفق التشريعات القانونية، بحسب القرار.

وأشار القرار إلى أن الجهاز يهدف لإعادة تنظيم وتشكيل الكتائب وتنظيم تحركها ووضع أسلحتها وآلياتها وذخائرها في “إجراءات قانونية سليمة”.

وحسب القرار، تضم هذه القوى ثوار 17 فبراير، والمشاركين في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن من المدنيين، والمدربين من الأجهزة الأمنية والعسكريين الذين سيتم ندبهم للجهاز.

وجاء في القرار أن من مهام الجهاز حماية أهداف ثورة 17 فبراير وحماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية واستقرار الدولة ومساندة أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية في حالات الطوارئ وعمليات الإنقاذ وفي تأمين المواقع والحدود ومقارّ البعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية والبنية التحتية.

المصدر: قرار رئاسة مجلس الوزراء

The post الدبيبة ينشئ “الجهاز الوطني للقوى المساندة” برئاسة “أحمد عيسى” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار