“بحضور النائب العام”.. مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية يعقد اجتماعه الخامس

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عقد مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب اجتماعه الخامس، والرابع لسنة 2023، في يوم الإثنين، يأتي هذا الاجتماع في سياق الاجتماعات الدورية، التي يعقدها المجلس للنهوض بمهامه، ومتابعة المخطَّطات الموضوعة لإنجاز المرحلة التأسيسية، ومناقشة المقترحات المطروحة.

فتطرق المجلس، في هذا الاجتماع، إلى بعض التشريعات الجنائية التي تتطلب التحديث، مواكبة للتطور العلمي، والتقني المستمر والمتنامي، الذي صار يوظف في ارتكاب الجرائم ، مما يقتضي من المركز تقديم مقترحات تعالج القصور في التشريعات النافذة، تمهيداً لإحالة نتائج الدراسات إلى السلطة المختصة، وفقاً لاختصاصات المركز وصلاحياته، بحسبانه مؤسسة بحثية وبيت خبرة وطني.

وفي الختام، رأى المجلس ضرورة عقد جلسة تحاورية، يشارك فيها أعضاء من مجلس الإدارة، والمجلس العلمي في المركز، وقيادات هيئة النيابة العامة من المحامين العامين بدوائر محاكم الاستئناف، لطرح مسائل ومشاركة الأفكار الرامية إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية.