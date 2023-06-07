بوريطة: مشاورات "6+6" حققت توافقات لتنظيم الانتخابات الليبية

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، أن المشاورات الخاصة بلجنة (6+6)، حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا.

وقال بوريطة في مؤتمر صحفي عقب مشاورات “لجنة 6+6” الليبية بخصوص القوانين الانتخابية، إنه سيتم التوقيع الرسمي على الاتفاق الخاص بتنظيم الانتخابات في ليبيا، وتبني القوانين من قبل رئيسي مجلسي النواب والدولة في الأيام المقبلة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة بوريطة:

ومن جانبه، قال عضو “لجنة 6+6” عن مجلس النواب، جلال الشويهدي:

وبدوره قال عمر أبو بوليفة ممثل مجلس الأعلى للدولة في اللجنة:

– القوانين التي صدرت لا تتسم بالإقصاء.

– هي قوانين لا تمنع أحدا من المشاركة الانتخابية.

– الأحزاب السياسية أصبح لها دور في العمل السياسي.

– القوانين التي تم الاتفاق عليها لم يبق إلا إصدارها من مجلس النواب كما ينص على ذلك التعديل الدستوري 13.

وتضم “لجنة 6+ 6” ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، ومهمتها إعداد قوانين للانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر 2021.