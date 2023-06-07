وزير خارجية المغرب: لجنة 6+6 حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا

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أكد، وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، لجنة 6+6، حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا، مشيرًا إلى أن تبني القوانين من قبل رئيسي مجلسي النواب والدولة سيكون في الأيام المقبلة.

وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي عقب مشاورات لجنة 6+6 بخصوص القوانين الانتخابية، إن الحل يجب أن يكون ليبيًا، والقواعد يجب أن يضعها الليبيون وفق تصور ليبي.

وأضاف، أن دور الأمم المتحدة أساسي لمواكبة الحل الليبي والحفاظ على التوافقات.

وقال بوريطة، نتطلع إلى المضي قدما نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في ليبيا، وإن اتفاق لجنة 6+6 ينبغي أن تواكبه إرادة سياسية حقيقية من كل الأطراف.