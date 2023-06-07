“باتيلي” يتفق مع مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة على دعم إجراء الانتخابات الليبية

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء في طرابلس، بالمندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، وسفيرة المملكة المتحدة في ليبيا، السيدة كارولاين هورندال.

وقال باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر اليوم إنه ناقش مع المندوبة البريطانية سبل تعزيز الالتزام المشترك بمساعدة الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهن.

وأضاف المبعوث الأممي، أنه توافق في الآراء مع المندوبة البريطانية على ضرورة أن يعمل جميع الفرقاء من أجل وضع قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، وتحسين الوضع الأمني، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة وشاملة وشفافة وذات مصداقية، دعماً لتطلعات الليبيين إلى اختيار قيادتهم ومؤسساتهم التمثيلية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة بربرا وود ورد، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن اللقاء جاء لاطلاع المنفي، عن الجهود التي تبذلها المملكة المتحدة داخل مجلس الأمن الدولي ومع الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص لدى ليبيا لتنسيق الموقف الدولي تجاه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار وإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية هذا العام.

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