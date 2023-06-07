القطراني يلتقي بوفد من الشركات الصينية المصرية المتخصصة في مجالات الاستثمار والإعمار

الوطن|رصد

التقى نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية علي القطراني، يوم أمس الثلاثاء، بوفد من الشركات الصينية المصرية المتخصصة في مجالات الاستثمار والإعمار، وذلك بحضور وزير المواصلات بالحكومة الليبية عبدالحكيم الغزيوي ووزير الدولة لشؤون المرأة انتصار العبود.

وناقش اللقاء سبل التعاون في برامج دعم الاستثمار في مجال الصناعة والتبادل التجاري والتعدين والعمل على توطين الصناعات في ليبياوالإهتمام بتطوير الأنظمة الحديثة في مجال مراقبة سلامة الأغذية والأدوية؛ وذلك لتسهيل الدور الرقابي على الأغذية.

وأشار القطراني خلال اللقاء إلى ضرورة الإهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الليبية، والاهتمام بتطوير الجمارك والمنافذ في ليبيا، معبراًعن ثقته في الشركات الصينية المصرية والخبرات التي تمتلكها، مؤكداً على إعطائها الأولوية للمشاركة في الإعمار والتنمية في البلاد.

من جهته، عبر الوفد المصري الصيني عن سعادته بتواجده في مدينة بنغازي وتقديره للدور الذي تضطلع به الحكومة الليبية في سبيل إعادة البناء والتطوير والإعمار في عموم ليبيا.