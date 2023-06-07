الشويهدي: لجنة 6+6 توافقت على قانون الانتخابات في ليبيا

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قال عضو لجنة 6+6 ممثل مجلس النواب، جلال الشويهدي، اليوم الأربعاء، إنّه تم التوافق على قانون الانتخابات في ليبيا.

وأضاف الشويهدي، في مؤتمر صحفي عقب مشاورات لجنة 6+6، إنهم ينتظرون حضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأيام القادمة للإشراف على التوقيع على الاتفاق.

وقال الشويهدي، إن اللجنة انتهت للاتفاق على كافة النقاط وسن قانونين، كما اتفقت على قانون انتخاب مجلس الأمة، المتكون من غرفتي النواب والشيوخ.

وأضاف، أنّه تمّ التوصل لتوافق على قانون انتخاب رئيس الدولة بعد تجاوز كل النقاط الخلافية.

وأكد، أن القوانين الانتخابية لا تمنع أحدا من المشاركة في الانتخابات ولا تتسم بالإقصاء، كما أنّها حفظت القوانين الانتخابية دور الأحزاب، ووسعت مشاركة المرأة، والتمثيل الإقليمي.

وقال، “لم يبق إلا الإصدار الرسمي للقانونين من قبل مجلس النواب لتفعيلهما رسميا”.