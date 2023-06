بعد إضراب المصابين به عن الطعام.. إجراءات حكومية لتوريد أدوية الأيدز

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته بتوريد أدوية مرض نقص المناعة المكتسبة “الأيدز” من الشركات المصنعة المقترحة من المرضى، وعدم توريد الأدوية من دولة الهند، وإعطاء الأولوية في التوريد والجودة لهذه الشريحة الهامة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة مع لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، لمتابعة الشكوى المقدمة من المرضى المحقونين بفايروس نقص المناعة المكتسبة (الأيدز)، والوقوف على الإجراءات التي اتخذها الجهاز لتوفر الأدوية والمستلزمات المختلفة، وصيانة وتطوير مركز الأمراض السارية والمناعة في بنغازي، وفق ما أفادته الحكومة.

كما أمر الدبيبة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بتطوير وصيانة مركز الأمراض السارية والمناعة ببنغازي ليكون مكانا لائقا لتقديم الخدمة للمرضى، وفق الحكومة.

وبحسب الإعلام الرسمي، أصدر رئيس الحكومة، قراره بإعادة تشكيل لجنة متابعة الأطفال المصابين بمرض فقدان المناعة المكتسبة ببنغازي، لمتابعة هذه الإجراءات والوقوف على احتياجات هذه الشريحة الهامة.

ويعاني الضحايا المحقونون بالفيروس المسبب لمرض الأيدز فيما يعرف بقضية الممرضات البلغاريات ظروفا صعبة بسبب “نقص الدواء وإهمال الحكومة”، ما دفعهم إلى إعلان دخولهم إضرابا مفتوحا عن العطام اليومين الماضيين.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية + ليبيا الأحرار

