مصرف ليبيا المركزي يبحث التعاون المشترك مع وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة غسل الأموال

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وفريق المصرف المرافق له، اجتماع اليوم الثلاثاء، مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية، إيريك ماير، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

كما حضر الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن، ممثلين عن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكيتين.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي إنه تم خلال الاجتماع بحث التعاون المشترك لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ونتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.

كما بحث الاجتماع أيضاً جهود المصرف المركزي بالمشاركة مع حكومة الوحدة الوطنية في الاستثمار في الطاقة المتجددة ورفع معدلات إنتاج النفط.

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