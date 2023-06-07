“حماد” يتفقد مواقع جهاز النهر الصناعي للوقوف على وضع الأمن المائي

الوطن|رصد

زار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، رفقة وزير الموارد المائية محمد دومة، إدارة جهاز النهر الصناعي وموقع خزان أجدابيا للتجميع والموازنة.

واطلع حماد أيضا على سير العمل بمنظومات النهر الصناعي الحساونة سهل الجفارة ومنظومة السرير – سرت – تازربو بنغازي والسعة الاستيعابية لخزان أجدابيا للتجميع والموازنة.

وتطرق رئيس الحكومة خلال اجتماعه مع رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي ناصر بو بطينة على وضع خطوط الإنتاج الرئيسية، خط تازربو، خط السرير، منظومة الحساونة، وسهل جفارة ومنظومة السرير “سرت ” تازربو، بنغازي ومنظومة القرضابية، السدادة ومراحل استكمال العمل فيها بعد استقرار الوضع الأمني بالمنطقة.

وبدوره تعهد حماد خلال جولته الميدانية بمواقع النهر على دعم جهاز النهر الصناعي والعمل مع المختصين على وضع خطة استراتيجية متكاملة للوضع المائي للدولة الليبية والبحث عن بدائل واقعية للإمداد المائي للأجيال القادمة وتكليف لجنة بوضع تصور بهذا الخصوص.

كما بحث رئيس الحكومة سبل إنجاح عمل مجلس إدارة الجهاز من أجل العمل على رفع القدرة الإنتاجية من المياه بحسب الخطة الحالية للجهاز والتي تستهدف رفع الانتاج من 2 مليون و200 ألف متر مكعب إلى الرقم المستهدف وهو 2 مليون و 350 ألف متر مكعب قبل نهاية هذا العام وتسخير امكانيات الحكومة من أجل المحافظة على الأمن المائي للدولة لما يمثله من اهمية لكافة ربوع الوطن.

وأشار حماد إلى إمكانية استئناف العمل بالمرحلة المتوقفة منذ سنوات في منظومات النهر الصناعي وهي خط اجدابيا، طبرق القرضابية، السدادة وبحث المعوقات امام استكمال المشاريع المتوقفة منذ سنوات ومحاولة إيجاد موارد التمويل اللازمة لها.