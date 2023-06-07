| الدبيبة ينشئ جهازا لضم تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير

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2023/06/06 على الساعة 21:52

: أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، قرارا يتم بموجبه إنشاء “الجهاز الوطني للقوى المساندة” الذي يضم أفراد القوى المساندة من تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير، وذلك “لإعادة تنظيمها وتنظيم تحركها”.

وحسب القرار 313 لسنة 2023، ينشأ الجهاز ويتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ومقره طرابلس، ويعمل على إعادة تنظيم أفراد القوى المذكورة وتنظيم تحركها ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها وفق إجراءات إدارية وقانونية وتشريعات معمول بها.

وفي مادته الرابعة، يشير القرار إلى أن أفراد القوى المساندة هم ثوار 17 فبراير والمشاركين في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن من المدنيين والمدربين من العسكريين والأجهزة الأمنية الذين سيتم ندبهم للجهاز.

ويفيد القرار أن الجهاز يتولى “المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير وفق التشريعات القانونية المعمول بها” وعلى “حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومي” و”مساندة الجيش ووزارة الداخلية عند الحاجة” و”المساندة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وعمليات الإنقاذ” و”المساندة في تأمين مشروعات البنية التحتية والمواقع الأثرية والسياحية”.