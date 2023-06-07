“الكوني” يطلع على إنجازات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الثلاثاء الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لدى ليبيا مارك اندريه فرانش، بمقر ديوان المجلس في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن ممثل البرنامج، قدم احاطة للكوني، حول ما تم انجازه من برامج عمل في مناطق الجنوب طيلة السنوات الماضية، وذلك بمناسبة انتهاء عمله في ليبيا.

وأشاد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال اللقاء بالدعم الذي حظي به من قبل المجلس الرئاسي لتنفيذ المهام الموكلة له في ليبيا.

بدوره تقدم الكوني، بالشكر لممثل برنامج الأمم المتحدة على الجهود التي بذلها لتنفيذ برامجها في مناطق الجنوب، خلال فترة عمله بليبيا، متمنيا له التوفيق في المهام التي ستسند له مستقبلا.

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