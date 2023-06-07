“بحضور نورلاند”.. الكبير يعقد اجتماعًا مع مساعد وزير الخزنة الأمريكية

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عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وفريق المصرف المركزي اجتماعا مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية ايريك ماير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

يأتي ذلك ضمن التعاون المشترك لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ونتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وجهود المصرف المركزي بالمشاركة الحكومة المنتهية ولايتها.

وتم خلال الاجتماع التركيز على أهم المحاور، مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالإضافة لرفع معدلات إنتاج النفط.