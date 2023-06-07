المشري: نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال لجنة 6+6 في لقاءات قادمة

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وجّه رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم الأربعاء، الشكر للمملكة المغربية على استضافتها لقاءات لجنة 6+6، كما شكر أعضاء اللجنة على الجهد المبذول للوصول لتوافقات هامة.

وقال المشري، عبر تويتر، :”إنّه وعلى الرغم بأن التعديل 13 يَعتبر عمل اللجنة نهائي وملزم، إلا أننا نأمل زيادة التفاهم، حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة”.

نتقدم بجزيل الشكر للمملكة المغربية ملكاً وحكومةً وشعباً على استضافتها لقاءات لجنة 6+6 ونشكر أعضاء اللجنة على الجهد المبذول للوصول لتوافقات هامة، وعلى الرغم بأن التعديل 13 يَعتبر عمل اللجنة نهائي وملزم إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة — خالد المشري (@KhaledMeshri) June 6, 2023

جاء ذلك، عقب مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في بوزنيقة، حيث أعلنت خلاله تأجيل التوقيع على اتفاق بشأن القوانين الانتخابية.

وتوصلت لجنة 6+6 إلى توافقات وصفها وزير خارجية المغرب في مؤتمر صحفي بالـ “مهمة” نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا.

وينتظر أن يشرف رئيسا مجلسي النواب والدولة بالأحرف الأولى على قوانين الانتخابات.