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ديوان المحاسبة الليبي يبحث إجراءات إصدار منظومة الجوازات والبطاقات الإلكترونية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

التقى رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، اليوم الثلاثاء، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد، بحضور الإدارات المختصة بالديوان والمصلحة.

وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إن اللقاء تناول إجراءات منظومة البطاقات الالكترونية، ومنها إجراءات مراحل الانتهاء، وإجراءات المصلحة بخصوص التحول من إصدار الجوازات المقروءة آليا إلى الجوازات الإلكترونية.

وأكد رئيس الديوان على دور الديوان الداعم للمصلحة في إنجاز الإجراءات الأمنية المطلوبة المهمة، التي تتطلبها المحافظة على سرية بيانات وإصدار الجوازات والبطاقات الإلكترونية.

كما أكد على ضرورة تسهيل إجراءات إصدار المنظومة، وذلك لما لها من أثر إيجابي، مشدداً على ضرورة حلحلة جميع الإشكاليات والعراقيل التي تعيق انطلاق واستكمال هذه الموضوعات.

 

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صحيفة الشاهد الليبية

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