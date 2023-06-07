“حماد” يصدر تعليماته بعودة ضخ المياه بشكل عاجل لمنطقة سلطان بأجدابيا

الوطن|رصد

تفقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، أوضاع منطقة سلطان شرق مدينة أجدابيا، وذلك تلبية لدعوات أهالي المنطقة، التي طالبوا فيها، بإيجاد حلول لمشاكل توقف امدادات المياه عن عدة احياء في المنطقة منذ 15 يومًا.

وبدوره التقى رئيس الحكومة بمثلين عن المنطقة واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم، تفقد خط امدادات النهر الصناعي المتوقف بالمنطقة والذي اثر على اكثر من 80 عائلة من سكان المنطقة فضلا على تأثير ذلك على الخط (الرعوي).

ومن جهته تحدث مدير شركة المياه والصرف الصحي رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي، عن وضع امدادات المياه وخط المياه بالمنطقة الوسطى وأسباب انقطاع المياه والتعديات الحاصلة على الخط وتأثيره على الامن المائي وعملية تركيب الوصلات غير الشرعية على مسار النهر.

وفي ذات السياق، أكد حماد على أن خط النهر يقوم بتغذية أكثر من 3 مليون نسمة من الشعب الليبي، مؤكداً أن اي تعدي على خطوط المياه، يؤثر على عملية الامداد المائي للمناطق والمدن الأخرى، منوها على عدم الاقتراب من الصمامات إلا من قبل ذوي الاختصاص.

وعلى صعيد متصل، أصدر رئيس الوزراء تعليماته لكل الجهات ذات العلاقة بضرورة عودة المياه الى المنطقة في الساعات القادمة والعمل على تنظيم وضع مسارات امدادات المياه على مستوى المنطقة وتصحيح وضع كل الوصلات وأماكن تخزين المياه في المنطقة بعد عودتها الى الأهالي.