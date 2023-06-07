| همومة يكشف أسباب تأخير التوقيع الرسمي على مخرجات “بوزنيقة”

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2023/06/06 على الساعة 20:36

: أكد عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، أحمد همومة، اليوم الثلاثاء، أن “من أهم أسباب تأخر التوقيع على مخرجات اتفاق لجنة 6 زائد 6 هو عدم توافق هذه المخرجات مع رغبات المعرقلين لهذا المسار وذلك من الطرفين”، وذلك تعليقا على تأخير التوقيع الرسمي على مخرجات اجتماع 6 زائد 6 في بوزنيقة المغربية.

وأضاف همومة، في تصريح إعلامي، أن “الرافضون من المجلسين يستندون إلى حجة أن هذه اللجنة هي نتاج التعديل الدستوري 13 وهم غير معترفين به” وأن “بعض القوى التي تحمل السلاح في الغرب الليبي ترى أن هذه القوانين تكرس لحكم دكتاتورية جديدة لأنها لم تقص العسكريين”.

وتابع همومة أن “كل هؤلاء المعرقلين تحركهم رغبات ذاتية قد تتوافق مع مصالح القوى الأجنبية التي ترى في بقاء الوضع على ما هو عليه في صالحها لأنها لن تستطع أن تحقق أهدافها في ظل قيام الدولة”.

وأشار همومة إلى أن “مصير هذه المخرجات يبقى رهينا بإرادة المجتمع الدولي إن صدقت إرادته تجاه الشعب الليبي”، حسب تعبيره.