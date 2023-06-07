“المنفي” يطلع على جهود بريطانيا بالأمم المتحدة لتحقيق استقرار ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة بربرا وود ورد، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن اللقاء جاء لاطلاع المنفي، عن الجهود التي تبذلها المملكة المتحدة داخل مجلس الأمن الدولي ومع الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص لدى ليبيا لتنسيق الموقف الدولي تجاه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار وإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية هذا العام.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والخطوات التي يقودها المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة ليبيا وصون سيادتها، من خلال استمرار تثبيت وقف إطلاق النار ودعم كافة الجهود لتوحيد كل المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة العسكرية.

وأشادت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، بالتقدم المُحرز في ملف المصالحة الوطنية الذي يتولاه المجلس الرئاسي، وجهوده في الإفراج عن السجناء السياسيين، والاهتمام بملف حقوق الإنسان من خلال رعاية المجلس خلال الفترة الماضية الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

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بدوره أكد المنفي، أن المجلس الرئاسي حريص أن يعمل مع كل الأطراف السياسية الليبية والبعثة الأممية لدى ليبيا لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية والوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية لتحقيق الاستقرار في كافة ربوع البلاد.