الأبلق: عمل لجنة “6+6” لن يمكّن الليبيين من الوصول إلى صناديق الانتخابات

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب عمّار الأبلق في تصريحِ رصده موقع الوطن،” إن عمل لجنة “6+6” ليس له قيمة من حيث تمكين الليبيين من الوصول إلى صناديق الاقتراع؛ لأن التعديل الدستوري الثالث عشر معيب وقطع الطريق على أيّ مسار انتخابي.

وأشار الأبلق إلى أن إنهاء الأزمة الحالية يكون عبر جسم تشريعي جديد اختصاصه الأصيل هو تمكين الليبييـن من الاستفتاء على دستوردائم للبلاد وتوحيد المؤسّسات السيادية“.

لافتًا إلى أن التعديل الدستوري الثالث عشر لم يعالج مسألة كيفية إنهاء المرحلة الانتقالية بالاستفتاء على الدستور، كما أنه خلق جسماتشريعيا مكونا من غرفتيْن إحداهما في طرابلس والأخرى في بنغازي لكي تبقى حالة الصراع مستمرة بالإضافة لانتخابات رئاسيةبصلاحيات واسعة لرئيس الدولة.

و اعتبر عضو مجلس النواب أن الانتخابات الرئاسية هي العقبة أمام إجراء الانتخابات بسبب تأثير الشخصيات الجدلية في المشهد ذاتالنفوذ على سير عملها .

وأشار الأبلق إلى أن مخرجات لجنة 6+6 سواء استبعدت الشخصيات الجدلية من السباق أو أدخلتها ففي كلتا الحالتيْن لن تصل بالليبييـنإلى يوم الاقتراع.