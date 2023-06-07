المشري: نأمل زيادة التفاهم حول القاعدة الدستورية الليبية في لقاءات (6+6) بالمغرب

أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن أمله في زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات أعضاء لجنة (6+6)، مقدماً الشكر على الجهد المبذول للوصول لتوافقات مهمة.

وقال المشري، في منشور عبر صفحته على فيسبوك: “على الرغم من أن التعديل (13) يعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما، إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات مقبلة”.

وجاءت تصريحات المشري عقب مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في بوزنيقة، أعلنت خلاله إرجاء التوقيع على اتفاق بشأن القوانين الانتخابية.

وأعلن رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة جلال الشويهدي، الاتفاق على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان، وانتظار توقيع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على الاتفاق النهائي بخصوص القانون في الأيام المقبلة.

وأعلنت اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المختصة بإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، في بوزنيقة المغربية تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بشأن القوانين الانتخابية.