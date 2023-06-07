“القطراني” يبحث التعاون الاستثماري مع وفد شركات صينية مصرية

الوطن/متابعات

التقى نائب رئيس الوزراء علي القطراني بوفد من الشركات الصينية المصرية المتخصصة في مجالات الاستثمار والإعمار بمدينة بنغازي؛ لمناقشة سبل التعاون في برامج دعم الاستثمار في مجال الصناعة و التبادل التجاري و التعدين و العمل على توطين الصناعات في ليبيا.

وناقش اللقاء الاهتمام تطوير الأنظمة الحديثة في مجال مراقبة سلامة الأغذية و الأدوية؛ وذلك لتسهيل الدور الرقابي على الأغذية.

وأشار القطراني خلال اللقاء إلى ضرورة الاهتمام بتأهيل و تدريب الكوادر الوطنية الليبية، والاهتمام بتطوير الجمارك والمنافذ في ليبيا، معبراً عن ثقته في الشركات الصينية المصرية ومشيداً بالخبرات التي تمتلكها.