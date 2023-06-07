أمطار رعدية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من الاربعاء 07 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 07 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تتكاثر للسحب هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقى يتخللها سقوط أمطار رعدية احيانا ،ويميل الطقس للاستقرار على أغلب مناطق ليبيا بداية من يوم الغد .

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء:صافية إلى قليلة السحب ،مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفى الصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-26)مْ على المناطق الساحلية ومابين (27-31) على باقي المناطق وتسجل ارتفاع نسبى يوم الجمعة على مناطق الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر اليوم على اغلب مناطق الساحل يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية احيانا.

الرياح: شمالية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط اليوم على مناطق الخليج وسهل بنغازي مما قد تسبب في إثارة الأتربة الغبار،تتحول يوم الغد الى شمالية غربية على مناطق الخليج وبنغازي .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على معظم المناطق مابين (30-35)مْ وتسجل تراجع يوم الغد .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-39)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية بينما تكون جنوبية غربية على الكفرة معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية وتكون معتدلة السرعة يوم الغد مع تحسن في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-40)مْ، تصل إلى )(44)مْ على الكفرة .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:13)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).