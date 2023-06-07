البشتي: الخلاف بين عقيلة والمشري مسرحية مفتعلة هدفها بقاؤهما في السلطة

أكد المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أن الخلاف بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري؛ مسرحية مفتعلة تهدف إلى بقائهما في السلطة.

وقال “البشتي”، في منشور له بفيسبوك، إن “مسرحية الخلاف المستمر بين عقيلة والمشري وافتعال عجزهم في الوصول إلى حل رغم اجتماعاتهما المتكررة، هي مسرحية هزلية ومفتعلة الهدف الوحيد منها بقائهما في السلطة أطول فترة ممكنة”.

وأضاف؛ “إذ أنهما لو وصلا إلى حل فلن تكون نتيجته المنطقية إلا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، الأمر الذي سيعني خروجهما من السلطة هم ومن ورائهم “.