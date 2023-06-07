تكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الشرقي يتخللها أمطار رعدية

العنوان طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار رعدية أحيانا، ويميل الطقس للاستقرار على أغلب مناطق ليبيا بداية من يوم الغد.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفى الصباح الباكر على بعض المناطق.

والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24-26)مْ على المناطق الساحلية وما بين (27-31) على باقي المناطق وتسجل ارتفاع نسبى يوم الجمعة على مناطق الدواخل.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على أغلب مناطق الساحل يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا.

والرياح شمالية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط اليوم على مناطق الخليج وسهل بنغازي مما قد تسبب في إثارة الأتربة الغبا، تتحول يوم الغد الى شمالية غربية على مناطق الخليج وبنغازي.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق ما بين (30-35)مْ وتسجل تراجع يوم الغد.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (34-39)مْ.

أما في الواحات- السرير-تازربو-الكفرة تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية بينما تكون جنوبية غربية على الكفرة معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية وتكون معتدلة السرعة يوم الغد مع تحسن في الرؤية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ماب ين (37-40)مْ، تصل إلى )(44)مْ على الكفرة.