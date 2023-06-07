طبرق| انتهاء حظر التجوال المفروض على المواطنين داخل المدينة

طبرق 07 يونيو 2023 (وال) _ أوضح الناشط الإعلامي “أبوبكر الرفادي” من مدينة طبرق، في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية: إن الحظر المفروض بشكل كامل على مدينة طبرق؛ تنفيذا لتعليمات وكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم قد انتهى، بعد أن شهدت المدينة حظر تجول لثلاثة أيام متتالية.

وأضاف الرفادي: نتيجة لانطلاق حملة أمنية مشتركة لمكافحة وتطهير أرجاء المدينة من المخدرات وتجارة البشر والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وقد استثنى من الحظر الأطقم الطبية والطبية المساعدة والحالات المرضية، ومنتسبي القوات المسلحة والأمنية وعمال شركة النظافة العامة أثناء تأدية أعمالهم.

و أكمل الرفادي: سارت عملية الحظر وسط تجاوب وتعاون كبيرين من قبل المواطنين، ووسط عمليات وإجراءات أمنية مشددة بانتشار كافة للقوات المساندة للأجهزة الأمنية من القوات المسلحة بأرجاء المدينة، هذا وقد نفذت القوة الأمنية عدة عمليات بمدينة طبرق والمناطق المجاورة.

وأكد أن خطوة الحظر جاءت استباقية للحفاظ على حياة المواطنين، والسيطرة على الأمن العام داخل المدينة من قبل الأجهزة الأمنية المشتركة مابين لواء طارق بن زياد، واللواء خالد بن الوليد، وكتيبة 106 بالقوات العربية الليبية المسلحة، بالإضافة إلى مديريات الأمن بوزارة الداخلية والأجهزة والإدارة الأمنية بمختلف الأماكن، ضمن الخطة التي نفذت داخل وخارج مدينة طبرق.

واختتم الناشط الإعلامي وقال : جاءت هذة الحملة الأمنية الواسعة تنفيذا لتعليمات القيادة العامة في المناطق الحدودية التي أسفرت عن ضبط ما يعادل 100 قنطار من مادة الحشيش، و200 صندوق من الحبوب المهلوسة نوع “ترامادول” إضافة إلى ضبط 4000 مهاجر غير شرعي، تم احتجازهم داخل مستودعات تخزين وأماكن كانت مجهزة لعمليات التهريب البشر بشكل غير قانوني. (وال _ طبرق) ف و

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