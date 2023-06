إسدال الستار عن مشهد بوزنيقة في غياب عقيلة والمشري

أعلن ليلة البارحة عن البيان الختامي لاجتماعات لجنة 6+6 حول القوانين الانتخابية دون مشاركة رئيسي مجلسي النواب والدولة “عقيلة صالح” و”خالد المشري” رغم وجودهما في بوزنيقة.

وكشف رئيسا لجنة 6+6 بالمجلسين جلال الشويهدي وعمر أبوليفة عن وصول اللجنة إلى اتفاق حول القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

وقال رئيس لجنة مجلس النواب جلال الشويهدي إنهم في انتظار حضور رئيسي مجلسي النواب والدولة للبت النهائي في هذه القوانين.

ونفى الشويهدي تعرضهم لأي ضغوطات من المملكة المغربية أو دول أخرى، فيما توصلوا إليه من توافقات حول القوانين.

من جانبه ذكر رئيس لجنة المجلس الأعلى للدولة عمر بوليفة أن القوانين التي جرى الاتفاق عليها تسمح للجميع بالمشاركة في الانتخابات ولا تستثني أحدا، بحسب تعبيره.

وتابع أبوليفة أنه جرى التوقيع على التوافقات دون إكراه من أي طرف داخلي أو خارجي، وأنه لم يتبق من القوانين سوى إصدارها رسميا من مجلس النواب.

وفي أول رد فعل، أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن أمله في خلق مزيد من التفاهم بين أعضاء لجنة 6+6 حول بعض النقاط في لقاءات قادمة، بالرغم من أن التعديل الدستوري الـ13 يعتبر عمل اللجنة ملزما ونهائيا، وفق قوله.

وأعرب المشري عن شكره للمملكة المغربية على استضافتها لقاءات لجنة 6+6، ولأعضاء اللجنة على الجهد المبذول للوصول إلى توافقات مهمة بحسب وصفه.

المصدر: مؤتمر صحفي + الصفحة الرسمية لخالد المشري

