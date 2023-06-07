رئيس حكومة الوحدة الليبية يزور إيطاليا اليوم.. ويلتقي “ميلوني”

تستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، في العاصمة روما.

وقالت وكالة “آكي” الإيطالية، أنه من المزمع أن يجري اللقاء عند الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي في مقر الحكومة بقصر كيجي بالعاصمة روما.

ولم تفصح الوكالة عن تفاصيل أخرى بشأن الزيارة أو جدول أعمالها.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية عن مصادر ليبية، أن زيارة الدبيبة ستمتد ليومين، مشيرة إلى أنه صرح بها خلال تفقده الجناح الإيطالي في معرض “ليبيا بلد”.

وفي 28 يناير الماضي، زارت ميلوني العاصمة طرابلس، وأبرمت مع رئيس حكومة الوحدة اتفاقية خاصة بإنتاج الغاز الطبيعي بقيمة ثمانية مليارات دولار بهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة نحو أوروبا.

وأجرى الطرفان خلال الزيارة نفسها محادثات ركزت على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.