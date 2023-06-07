“أرحومة” يوجه بصرف مرتبات عاملين بشركات متعثرة في بنغازي

الوطن/متابعات

وجه وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله أرحومة بصرف مرتبات 3 أشهر للعاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة، وذلك تنفيذًا لمخرجات الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء المنعقد الأسبوع الماضي بمدينة بنغازي.

حيث قام أعضاء الوزارة بجولة داخل مصانع شركة الإنماء للأسلاك والكابلات المساهمة بنغازي والإطلاع على الآلات التي تحتويها الشركة؛ وذلك لمعاينة ومتابعة تلك الشركات، وعقدوا بعدها اجتماعاً مع رئيس وعدد من أعضاء لجنة الإدارة و مدير إدارة الإنتاج والمدير الإداري والمالي بالشركة.