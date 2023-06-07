أبوعرقوب: زيارة الدبيبة لإيطاليا في إطار البحث عن دعمٍ لاستمرار حكومته

أكد المحلل السياسي، أحمد جمعة أبو عرقوب، أن زيارة الدبيبة المرتقبة لإيطاليا تأتي في إطار البحث عن دعم لحكومته (منتهية الولاية).

وقال أبو عرقوب، في تصريح صحفي، إن تلك الزيارة تهدف أيضًا إلى “الاستمرار في السلطة، من خلال توسيع الشراكة الاقتصادية مع إيطاليا”.

وأضاف أن الدبيبة “يبحث عن دعم الحكومة الإيطالية لدى الولايات المتحدة وبريطانيا لتسويق بقائه في السلطة”.

وأردف أن “الولايات المتحدة تدعم هذه الشراكة، المتمثلة في التوسّع بالتنقيب عن النفط بين «إيني» الإيطالية وحكومة الدبيبة، بهدف زيادة صادرات #ليبيا من الخام إلى أوروبا”.

وختم موضحًا أن “القصد هو إيجاد بدائل للنفط الروسي؛ حيث إن ليبيا تعتبر سوقاً ممتازة تساعد في توفير الطاقة لأوروبا، كما أن إيطاليا تعد من الدول المؤثرة في الملف الليبي، وتلعب دوراً كبيراً في إقناع بريطانيا والولايات المتحدة بآلية التغيير في ليبيا”.