يونيسف تطلق تحذيرات جديدة بشأن أطفال ليبيا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” من عدم توفير المياه لأطفال ليبيا في المستقبل القريب.

وعبرت المنظمة في بيان لها، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للبيئة عن قلقها إزاء عدم توفير المياه لأطفال ليبيا في المستقبل القريب، حيث تصنف ليبيا في المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث ندرة المياه.

ودعت المنظمة إلى ضرورة تطوير إستراتيجية شاملة تخص المياه لمعالجة ندرتها، والاستثمار في الحلول المتجددة، والتعاون مع الشباب للتسريع من وتيرة العمل المناخي.

كما أكدت منظمة “يونيسف” وقوفها وشركائها إلى جانب ليبيا وشبابها.